Источник материала: ОНТ

Жители Литвы разочарованы политикой своей страны и не доверяют НАТО и Евросоюзу – таковы данные соцопроса, которые провёл Вильнюсский институт политического анализа.

Итоги исследования удивили даже местных экспертов. Ведь результаты опросов прошлых лет показывали прозападные настроения литовцев. Сейчас основные выводы такие – COVID-19 развалил систему здравоохранения в Литве, образование закладывает неправильные ценности, развал СССР ничего хорошего не принес, НАТО забирает у стран-членов деньги, которые лучше бы потратить на социальную сферу.

С утверждением, что «Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку это принесёт экономический ущерб», согласны 66% участников опроса, а больше половины убеждены, что «у Литвы нет самостоятельной внешней политики – все диктует Брюссель», третья часть опрошенных считает, что внешней политикой Литвы управляет Вашингтон.

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