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Гороскоп на 8 апреля: Близнецам стоит меньше доверять чужим советам, а Девам не стоит бояться внезапных поворотов судьбы

07.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 8 апреля: Близнецам стоит меньше доверять чужим советам, а Девам не стоит бояться внезапных поворотов судьбы

Овнам сегодня придётся сосредоточиться на текущих делах. Масштабные планы отложите на другое время. Любые предложения обдумывайте тщательно.

Тельцы обнаружат эксклюзивные способности: все ваши идеи найдут реальное применение. Семейная тема будет в приоритете. Проявите заботу о близких.

Близнецам лучше не слушать чужих советов. Доверяйте только своим убеждениям. Вечером приготовьте вкусное блюдо и удивите кулинарными способностями вашу вторую половинку.

Ракам звёзды советуют отложить важные дела. Постарайтесь навести порядок в мыслях и пересмотреть жизненные привычки. Внимательно отнеситесь к тем, кто вас окружает.

Сегодня у Львов большой объём работы. Вы сможете успешно распределить свои силы и добиться хороших результатов. Деньги, которые дадите в долг, вернуться к вам с опозданием.

Девам не стоит бояться поворота судьбы. Действуйте решительно и не обращайте внимания на мелочи. Ваши знания и опыт помогут справиться с преградами.

Весы с успехом реализуют новые проекты, которые в дальнейшем принесут прибыль. Спортивные занятия и правильное питание улучшат ваше здоровье.

Любопытству Скорпионов не будет сегодня предела. Звёзды советуют вам разобраться в том, чего вы хотите на самом деле. Хороший день для семейного отдыха.

Стрельцы легко смогут решить сложные вопросы в бизнесе и наладить ценные контакты с партнёрами. От сплетен и интриг вам лучше держаться подальше.

Популярность среди коллег возрастает у Козерогов. День благоприятный для заключения деловых контрактов. Любимый человек удивит приятным сюрпризом.

Водолеям предстоит испытать разочарование и беспокойство. Не тратьте силы на пустяки. У вас есть шанс исправить ошибки и начать новое дело.

Рыбы, звёзды вам приготовили порцию удачи и везения. Астрологи предрекают успех в карьере и финансах. Радостные события не заставят себя долго ждать.

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Овнам сегодня придётся сосредоточиться на текущих делах. Масштабные планы отложите на другое время. Любые предложения обдумывайте тщательно. Тельцы обнаружат...
 
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