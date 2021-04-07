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Лещеня: «Пожар не тушится заметанием горящих углей под ковер»

07.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший дипломат объяснил, почему Минск — не Лондон.

Лещеня: «Пожар не тушится заметанием горящих углей под ковер»

— После 9 августа  все  опросы, организованные Chatham  House, неизменно подтверждают, что  не  менее 70%  наших  сограждан  выступают за решение острого политического кризиса в стране  посредством  диалога  и осуждают  насилие, — пишет экс-посол Игорь Лещеня в своем телеграм-канале.

Он указывает на то, как изменилась позиция власти относительно  диалога и переговоров.

— В августе, когда сотни тысяч людей по всей Беларуси выходили  на демонстрации, эта позиция сводилась к тому, что «говорить не с кем», мол, нет «вменяемых» представителей оппозиции.

В феврале на ВНС власть попыталась убедить себя в том, что   диалог уже не нужен. Назначенный главным оппозиционером Юрий Воскресенский, тот самый, который гордо заявлял, что  следователи в нем «увидели  потенциал», открестился от протестного прошлого и верноподданно продемонстрировал  принятие всех официальных установок.

После ВНС нам жестко демонстрируют, что говорить больше не с кем и не о чем: «информационная  война», кругом — враги, какой  диалог на войне? Всех, кто не согласен, можно записать в  «экстремисты» и даже — в пособники нацистов.

И одобренные парламентом  в первом чтении проекты законов   создают для этого все условия. Беларусь XXI века неуклонно  приближается к режиму полувоенного положения и к 1937 году, — отметил бывший дипломат.     

Однако, по его убеждению, все эти события не позволяют утверждать то, что действующей власти окончательно удалось переломить ситуацию. 

— Нет, не удалось. И превентивные аресты, и наводненные 25 марта специальной техникой и милицией полупустые улицы Минска очень красноречиво свидетельствовали об этом. Тот, кто по-настоящему силен и легитимен в глазах народа, не боится иного  мнения.  

И истинным признаком силы и уверенности в себе могли бы стать не автозаки, а аналоги в наших городах знаменитого «уголка   оратора» в лондонском Гайд-парке, где можно отстаивать совсем  неофициальные идеи.

Но мы — не Лондон. Мы — не на туманном Альбионе. А туман у нас поощряется в головах. Особенно после официозной  пропаганды.                       

Пожар не тушится заметанием горящих углей под ковер. Народное единство не достигается объявлением значительной части народа врагами, — отметил Игорь Лещеня. 

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший дипломат объяснил, почему Минск — не Лондон.
 
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