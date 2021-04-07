Руководитель правозащитной «Весны» вызван на допрос в СК РБ

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси продолжает допросы членов правозащитного центра «Весна», волонтеров и общественных активистов по всей Беларуси.

«Сегодня в 10.00 председателя Правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого вызвали на допрос в Главное управление Следственного комитета. На допрос вызывают и правозащитников в Светлогорске и Мозыре», - говорится в сообщении центра.

Следственные действия осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 УК РФ - обучение или иная подготовка лиц к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.