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США обсудят с союзниками бойкот пекинской Олимпиады

07.04.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США собираются обсудить со своими союзниками возможный бойкот предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине.

Об этом во вторник, 6 апреля, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он заверил, что США "разумеется, желают обсудить" тему бойкота с союзниками, а "скоординированный подход к этому вопросу лежит не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров", передает DW.

По его словам, дискуссии и переговоры о том, как реагировать на Олимпийские игры в свете последних обвинений Китая в нарушении прав человека уже ведутся, однако "до игр еще остается время, и пока нет необходимости в каких-то сроках".

В феврале 180 правозащитных организаций и представителей живущих в КНР меньшинств обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года. "Любое другое решение будет являться поддержкой авторитарных правителей и неприкрытых нарушений прав человека коммунистической партией Китая", - говорится в открытом письме.

Международный олимпийский комитет (МОК) и его глава Томас Бах (Thomas Bach) пока отвергают идею бойкота как "неправильный ответ на эти вопросы".

 
 
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США собираются обсудить со своими союзниками возможный бойкот предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине.
 
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