ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Беларуси начали страховать экспортные поставки калия от политических рисков

07.04.2021 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Власти страны, в которой сдулся протест и которой не страшны никакие санкции, почему-то решили застраховать экспортные поставки калийных удобрений от политических рисков.

Согласно постановлению Совмина №192 от 5 апреля 2021 года, страховке подлежит контракт на поставку калия в Бразилию.

«Разрешить Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить с открытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания» договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и (или) коммерческих рисков при реализации экспортного контракта от 24 ноября 2020 г. № 2020-00348, заключенного между данным обществом и компанией «Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA» (Федеративная Республика Бразилия)», - говорится в документе.

В 2020 году на Бразилию пришлось почти 22% белорусского экспорта калия на сумму $522 млн. Для сравнения, в тот же Китай Беларусь поставила калий на сумму $320,7 млн., в Индию - $290 млн.

Впрочем, Белэксимгарант – такое же госпредприятие, как и БКК и Беларуськалий. Поэтому, данное постановление может обрести реальный экономический смысл только в том случае, если Белэксимгарант сможет перестраховать свою ответственность на международном рынке. Найдется ли желающий среди международных страховщиков, который застрахует экспорт калия из синеокой от политического риска?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти страны, в которой сдулся протест и которой не страшны никакие санкции, почему-то решили застраховать экспортные поставки калийных удобрений от...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Мінскім заводзе шасцерняў загарэўся цэх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by