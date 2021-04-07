Бывший посол о «дипломатической оптимизации» Лукашенко: В большинстве стран послы уже оказались в изоляции

«Белсату» заявления Лукашенко. Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко, который присоединился к Народному антикризисному управлению, прокомментировалзаявления Лукашенко.





- О чем может свидетельствовать заявление о сокращении количество белорусских дипломатов в некоторых странах? Можно ли назвать это деградацией белорусской дипломатии?





- Удивляться тут нечему. Это свидетельствует о деградации всей системы государственного управления, которая не способна обеспечить устойчивое развитие страны ни в экономике, ни в финансах, ни во внешней области. Это также демонстрирует тотальный крах белорусской дипломатии и ее усилий построить сбалансированную многовекторную политику. Сегодня внешнюю политику Беларуси смело можно назвать маловекторной, чтобы не говорить одновекторной. К сожалению, в истории нашей страны были такие моменты, когда судьба белорусов решалась без учета их голоса, без учета их национальных интересов. И сегодня мы должны сделать все, чтобы защитить независимость и суверенитет нашей страны в будущем.





- Почему отношения с большинством стран испортились и почему Лукашенко не говорит о причине оптимизации?





- Трудно рассчитывать на продолжение конструктивного диалога, когда большинство цивилизованных стран мира вместе с белорусским народом считают главу государства нелегитимным. Отсюда идет и риторика режима об угрозе государству извне, круге врагов, который расширяется, об интригах против Беларуси. Мы знаем, что встречи Светланы Тихановской, контакты Народного антикризисного управления на международном уровне свидетельствуют о том, что у Беларуси много друзей, которые заинтересованы в сильной и стабильной стране, которые способны помочь нам в восстановлении нашей экономики, наших внешних связей. На мой взгляд, так называемая оптимизация Лукашенко направлена не на поиск новых друзей, а на перераспределение бюджетных средств в пользу силовых структур для продолжения репрессий и запугивания населения в нашей стране.





- Чего ожидать от внешней политики сейчас? Ждать ли новых дипломатических войн?





- Я так понимаю, что оптимизация – внутреннее дело Беларуси, и понятно, что в результате такой оптимизации возможности белорусской дипломатии не расширятся и голос у нашей стране не станет громче на международной арене. Но в сегодняшних условиях это не очень большая потеря, так как в большинстве стран, где функционируют наши посольства, послы уже оказались в сит ции изоляции. Трудно рассчитывать на эффективную работу представителя, которого никуда не приглашают, с которым никто не разговаривает и не протягивает руки. Можно ожидать, что эффективность нашей внешней политики еще больше снизится.





- Эти деньги, которые якобы сэкономят от того, что будет меньше представителей Беларуси за ее пределами, пойдут на то, чтобы было больше дубинок внутри Беларуси?





- Нельзя исключать такой возможности.











