«Мешков Брест» разместил в государственном банке вакансий объявление о поиске главного тренера. Зарплата – от 4336 рублей





Предполагаемая заработная плата – от 4336 рублей. Среди требований к соискателю: знание английского языка, наличие тренерской лицензии EHF Master Coach, высшее образование.





Отметим, такая процедура необходима для того, чтобы пригласить на указанную должность иностранного специалиста, либо продлить контракт с ним.





Сейчас «Мешков Брест» возглавляет испанец Рауль Алонсо. С ним команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече брестчане уступили на выезде «Мотору» (30:32). Ответный матч состоится в Беларуси 8 апреля.