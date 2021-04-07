Игра белорусов — в топ-3 самых прорывных в мире по загрузкам за квартал













По данным App Annie, в топ-3 самых прорывных в мире игр по загрузкам в январе–марте оказалась игра DOP2: Delete one Part белорусской студии SayGames. В игре пользователям предстоит решать уникальные головоломки. В рейтинге App Annie игра заняла второе место.





Также DOP2 Delete one Part вошла в еще один рейтинг App Annie — самых скачиваемых в мире за первый квартал. Игра заняла третье место, поднявшись в рейтинге на 308 пунктов по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. На данный момент игру пользователи скачали более 35 миллионов раз. Самой популярной игрой по итогам первого квартала стала аркада Join Clash 3D.





В том-10 самых скачиваемых игра попала ещё одна разработка SayGames — Sushi Roll 3D. Это игра, в которой пользователи готовят японские блюда.





По данным аналитической платформы Sensor Tower, за первый квартал игры SayGames пользователи скачали более 250 миллионов раз. Это почти на 20 миллионов меньше, чем за такой же период прошлого года.





В марте белорусская студия выпустила новую игру — головоломку Comics Bob. За прошлый месяц у игры было 10 миллионов скачиваний.