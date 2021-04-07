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Капитализация криптовалютного рынка впервые перевалила за $2 трлн

07.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цена всей криптовалюты в мире превысила $2 трлн, увеличившись за последние два месяца вдвое, сообщает Bloomberg.



По данным CoinGecko — одного из топовых агрегаторов криптовалютных данных, который отслеживает динамику более 6,6 тысяч монет — только на биткоин приходится $1 трлн рынка. Курс биткоина за 2021 год вырос более чем в два раза и на пике в марте достиг $60 тысяч.

Суммарная капитализация пяти следующих за ним монет: эфира, Binance Coin, Polkadot, Tether и Cardano — составляет около $422 млрд.

Буйный рост биткоина был спровоцирован интересом со стороны институциональных инвесторов, которые видят в нём перспективный источник дохода. Главный толчок ажиотажу вокруг крипты дала Tesla, которая прикупила биткоинов на $1,5 млрд и разрешила оплачивать ими свои электрокары. 

Американский банк Morgan Stanley открыл возможность инвестирования в биткоин для своих самых богатых клиентов, а финансовые компании от Mastercard до PayPal стали интегрировать платежи в крипте. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Цена всей криптовалюты в мире превысила $2 трлн, увеличившись за последние два месяца вдвое, сообщает Bloomberg.
 
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