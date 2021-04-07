Капитализация криптовалютного рынка впервые перевалила за $2 трлн









По данным CoinGecko — одного из топовых агрегаторов криптовалютных данных, который отслеживает динамику более 6,6 тысяч монет — только на биткоин приходится $1 трлн рынка. Курс биткоина за 2021 год вырос более чем в два раза и на пике в марте достиг $60 тысяч.





Суммарная капитализация пяти следующих за ним монет: эфира, Binance Coin, Polkadot, Tether и Cardano — составляет около $422 млрд.





Буйный рост биткоина был спровоцирован интересом со стороны институциональных инвесторов, которые видят в нём перспективный источник дохода. Главный толчок ажиотажу вокруг крипты дала Tesla, которая прикупила биткоинов на $1,5 млрд и разрешила оплачивать ими свои электрокары.





Американский банк Morgan Stanley открыл возможность инвестирования в биткоин для своих самых богатых клиентов, а финансовые компании от Mastercard до PayPal стали интегрировать платежи в крипте.