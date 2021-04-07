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Почти 185 тысяч проданных электромобилей: у Tesla снова рекордный квартал
Источник материала: Tut.by
Компания Tesla опубликовала статистику продаж и объема производства за первый квартал этого года. Результат — 184 800 доставленных клиентам машин, что стало рекордным количеством.
И это несмотря на то, что компания была вынуждена приостановить конвейер во Фримонте для организации производства обновленных
Напомним, что по итогам прошлого года Tesla установила новый
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Компания Tesla опубликовала статистику продаж и объема производства за первый квартал этого года. Результат - 184 800 доставленных клиентам машин.
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