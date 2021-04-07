Почти 185 тысяч проданных электромобилей: у Tesla снова рекордный квартал

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla опубликовала статистику продаж и объема производства за первый квартал этого года. Результат — 184 800 доставленных клиентам машин, что стало рекордным количеством.





И это несмотря на то, что компания была вынуждена приостановить конвейер во Фримонте для организации производства обновленных Model S и Model X . До сих пор лучшим для Tesla был четвертый квартал предыдущего года, когда компания передала клиентам 180 570 машин. При этом часть проданных за первые три месяца 2021 года электромобилей также была выпущена в прошлом квартале — всего компания сделала 180 338 машин. Подавляющее большинство проданных в первом квартале электрокаров — это седан Model 3 и кроссовер Model Y, которые разошлись в количестве 182 780 единиц (+13% по сравнению с предыдущим кварталом).

Напомним, что по итогам прошлого года Tesla установила новый рекорд продаж , который в этом году наверняка будет побит — аналитики предсказывают, что компании по силам реализовать более 850 тысяч электромобилей. Отметим, что в этом году Tesla собирается запустить две новые «Гигафабрики» — в Германии и Техасе.