«Открыл глаза, и девушка сказала тормозить». Водитель «гелика» рассказал о ДТП на Асаналиева

Источник материала: Tut.by

Госавтоинспекция показала видео допроса водителя «гелика», который на столичной улице Асаналиева снес дорожный знак, протаранил забор и сбил на зеленой зоне пешехода.

Напомним, медосвидетельствование показало, что водитель Mercerdes был сильно пьян — 4,2 промилле.

В беседе с сотрудником ГАИ мужчина рассказал, что в тот день ничего не пил, а накануне выпил 0,3−0,4 л водки. Большие цифры на освидетельствовании он объяснил тем, что у него слабый организм. «Я с собой вожу корвалол, потому что у меня проблемы с сердцем, поэтому я непьющий человек», — сказал он.

По его словам, когда он выехал на зеленую зону, «там в принципе никого сразу не было», а после «открыл глаза, и девушка сказала тормозить».

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