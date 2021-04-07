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«Открыл глаза, и девушка сказала тормозить». Водитель «гелика» рассказал о ДТП на Асаналиева
Источник материала: Tut.by
Госавтоинспекция
Напомним, медосвидетельствование показало, что водитель Mercerdes был сильно пьян — 4,2 промилле.
В беседе с сотрудником ГАИ мужчина рассказал, что в тот день ничего не пил, а накануне выпил 0,3−0,4 л водки. Большие цифры на освидетельствовании он объяснил тем, что у него слабый организм. «Я с собой вожу корвалол, потому что у меня проблемы с сердцем, поэтому я непьющий человек», — сказал он.
По его словам, когда он выехал на зеленую зону, «там в принципе никого сразу не было», а после «открыл глаза, и девушка сказала тормозить».
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Напомним, медосвидетельствование показало, что водитель Mercerdes был сильно пьян - 4,2 промилле.
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