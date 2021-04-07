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ЗВР Беларуси за квартал сократились более чем на полмиллиарда долларов

07.04.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За первый квартал 2021 года золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 528,5 млн долларов США, или на 7,1%, и на 1 апреля, по предварительным данным, составили 6 млрд 940 млн долларов против 7 млрд 468,5 млн долларов на начало года, свидетельствуют данные Национального банка.

ЗВР Беларуси за квартал сократились более чем на полмиллиарда долларов
Фото pixabay.com

При этом за март 2021 года золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн долларов (на 2,5%) после сокращения в феврале на 88,9 млн долларов (на 1,2%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота», — говорится в сообщении Нацбанка.

По данным регулятора, поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи гособлигаций на внутреннем рынке, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на биржевых торгах.

Нацбанк напоминает, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов.

В январе первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления отметил, что дальнейшее снижение резервов в 2021 году ожидается в связи с необходимостью выплат по государственному долгу в размере 3,3 млрд долларов.

«В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее чем двум месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности», — заверил первый замглавы Нацбанка.

За 2020 год золотовалютные резервы существенно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го они составляли 9,4 млрд долларов).

В прошлом году резервы существенно снижались дважды: в марте — на 1.018,4 млн долларов, в августе — на 1.399,8 млн. Уменьшение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.

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Теги: Курсы валют
 
 
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За первый квартал 2021 года золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 528,5 млн долларов США, или на 7,1%, и на 1 апреля, по предварительным данным, составили 6 млрд 940...
 
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