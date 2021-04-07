Золотовалютные резервы Беларуси упали ниже 7 миллиардов

Источник материала: Onliner

По данным Национального банка, на 1 апреля золотовалютные резервы Беларуси снова снизились и составили $6,94 млрд. Между тем Национальный банк установил, что к концу года уровень ЗВР не должен опускаться ниже $6 млрд. С начала года мы потеряли 528,5 млн. Если такие темпы трат сохранятся, то критической отметки ЗВР могут достигнуть на несколько месяцев раньше.

«За март 2021 года золотовалютные резервы снизились на $174,5 млн, или на 2,5%, после сокращения в феврале на $88,9 млн, или на 1,2%, — говорится в сообщении Нацбанка. — Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $310 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота».

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи», — заключает регулятор.

Напомним, что по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год уровень ЗВР на 1 января 2021 года не должен быть меньше $6 млрд.