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Microsoft тестирует охлаждение серверов кипящей жидкостью (видео)

07.04.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft проводит тестирование новой системы охлаждения для серверов. Их располагают в специальных «ванных», заполненных жидкостью с диэлектрическими свойствами и низкой точкой кипения — 50 градусов по Цельсию. С учетом нагрева серверов во время работы жидкость начинает кипеть практически сразу, однако затем она конденсируется на охлаждаемой крышке и выпадает в виде «дождя» обратно в «ванну».

По этой причине в Microsoft систему назвали «двухфазной» и закрытой — она практически не требует восполнения жидкости. Сейчас система проходит испытания в дата-центрах, размещенных в городе Куинси в штате Вашингтон. Здесь же размещаются дата-центры Yahoo!, Dell и Intuit.

Microsoft тестирует охлаждение серверов кипящей жидкостью (видео)

В Microsoft отметили, что жидкостное охлаждение позволяет размещать серверы плотнее и экономить место. В компании сравнили эту возможность с законом Мура «на уровне дата-центров». Разработкой жидкости занимается компания 3M.

Применяемая технология позволит снизить шансы сбоев серверного оборудования, одновременно увеличив его производительность, считают в софтверной корпорации.

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Microsoft проводит тестирование новой системы охлаждения для серверов. Их располагают в специальных «ванных», заполненных жидкостью с диэлектрическими свойствами и...
 
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