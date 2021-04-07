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Microsoft тестирует охлаждение серверов кипящей жидкостью (видео)
Источник материала: Onliner
Microsoft
По этой причине в Microsoft систему назвали «двухфазной» и закрытой — она практически не требует восполнения жидкости. Сейчас система проходит испытания в дата-центрах, размещенных в городе Куинси в штате Вашингтон. Здесь же размещаются дата-центры Yahoo!, Dell и Intuit.
В Microsoft отметили, что жидкостное охлаждение позволяет размещать серверы плотнее и экономить место. В компании сравнили эту возможность с законом Мура «на уровне дата-центров». Разработкой жидкости занимается компания 3M.
Применяемая технология позволит снизить шансы сбоев серверного оборудования, одновременно увеличив его производительность, считают в софтверной корпорации.
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