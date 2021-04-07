Microsoft тестирует охлаждение серверов кипящей жидкостью (видео)

Источник материала: Onliner

Microsoft проводит тестирование новой системы охлаждения для серверов. Их располагают в специальных «ванных», заполненных жидкостью с диэлектрическими свойствами и низкой точкой кипения — 50 градусов по Цельсию. С учетом нагрева серверов во время работы жидкость начинает кипеть практически сразу, однако затем она конденсируется на охлаждаемой крышке и выпадает в виде «дождя» обратно в «ванну».

По этой причине в Microsoft систему назвали «двухфазной» и закрытой — она практически не требует восполнения жидкости. Сейчас система проходит испытания в дата-центрах, размещенных в городе Куинси в штате Вашингтон. Здесь же размещаются дата-центры Yahoo!, Dell и Intuit.





В Microsoft отметили, что жидкостное охлаждение позволяет размещать серверы плотнее и экономить место. В компании сравнили эту возможность с законом Мура «на уровне дата-центров». Разработкой жидкости занимается компания 3M.

Применяемая технология позволит снизить шансы сбоев серверного оборудования, одновременно увеличив его производительность, считают в софтверной корпорации.