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Цифра дня. Как упали золотовалютные резервы? Это в два раза больше, чем предыдущий месяц

07.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С начала года «золотой запас» стабильно снижается.

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным Нацбанка, составили 6,940 млрд долларов (в эквиваленте).

На 174,5
млн долларов

снизились ЗВР за март

Отметим, что в феврале это сокращение было на 88,9 млн долларов.

Всего же с начала года золотовалютные резервы сократились на 7,3%.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота», — пояснили в Нацбанке.

По планам, на 1 января 2022 года ЗВР должны составить не менее 6 млрд долларов. Такое снижение запланировано с учетом необходимости выплат государством валютного долга в размере 3,3 млрд долларов в нынешнем году.

За 2020 год золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов.

Экономист – о минусе в ЗВР: «Сейчас у нас ломка — надо привыкать к жизни по средствам»

 
 
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