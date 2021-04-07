Население Беларуси с начала 2021 года купило $225,9 млн

Источник материала: АФН

Население Беларуси продолжает конвертировать в валюту текущие рублевые доходы, что обусловлено оправданными девальвационными ожиданиями, но снижение рублевых доходов вынуждает граждан продавать ранее купленную валюту для покрытия текущих расходов.

С начала года население на чистой основе купило $225,9 млн., в том числе в марте 2021 года всего $24,533 млн. Однако, обороты валютного рынка физлиц выросли почти на четверть по сравнению с февралем

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в марте 2021 года выросла на $143,89 млн. или 19,02% по сравнению с февралем и составила $900,427 млн. Покупка наличной наличной валюты в марте выросла на $114,263 млн. или 26,47% по сравнению с февралем и составила $545,986 млн. Покупка безналичной валюты выросла на $29,627 млн. или 9,12% и составила $354,442 млн.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в марте 2021 года выросла на $166,448 млн. или 23,46% по сравнению с февралем и составила $875,895 млн. В том числе продажа наличной валюты в марте выросла на $127,505 млн. или 24,64% и составила $644,981 млн. Продажа безналичной валюты выросла на $38,946 млн. или 20,29% и составила $230,913 млн.