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ZOOM отказался обслуживать российские госкомпании

07.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская компания коммуникационных технологий Zoom Video Communications отозвала у партнеров в РФ авторизацию на продажу своего сервиса в госорганизации с 31 марта, сообщает CNews со ссылкой на источники на рынке.


Это значит, что российские госорганы и компании с госучастием больше не смогут пользоваться сервисом видеоконференций Zoom.

Причины отзыва авторизации Zoom Video своим партнерам не пояснила. При этом характер послания позволяет сделать вывод о долгосрочной приостановке авторизации, отмечают реселлеры.

По данным сайта Zoom, ее авторизованными партнерами для продаж лицензий в Россию являются московская Rightconf, фирма Rokada (ООО «Рокада») из Дубны, а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США.

Ранее сообщалось, что основатель Zoom Video Communications Эрик Юань подарил 40% акций компании, которые принадлежат ему. По данным The Wall Street Journal, стоимость подаренного пакета ценных бумаг достигает $6 млрд.
 
 
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Американская компания коммуникационных технологий Zoom Video Communications отозвала у партнеров в РФ авторизацию на продажу своего сервиса в госорганизации с 31 марта,...
 
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