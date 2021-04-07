ZOOM отказался обслуживать российские госкомпании





Это значит, что российские госорганы и компании с госучастием больше не смогут пользоваться сервисом видеоконференций Zoom.





Причины отзыва авторизации Zoom Video своим партнерам не пояснила. При этом характер послания позволяет сделать вывод о долгосрочной приостановке авторизации, отмечают реселлеры.





По данным сайта Zoom, ее авторизованными партнерами для продаж лицензий в Россию являются московская Rightconf, фирма Rokada (ООО «Рокада») из Дубны, а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США.





Ранее сообщалось, что основатель Zoom Video Communications Эрик Юань подарил 40% акций компании, которые принадлежат ему. По данным The Wall Street Journal, стоимость подаренного пакета ценных бумаг достигает $6 млрд.