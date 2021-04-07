Белорусский КГБ подозревает Эстонию





Такие данные, якобы, поступили сотрудникам Комитета госбезопасности в ходе дачи показаний от одного из участников "раскрытой агентурной сети".





Вячеслав Сидоракин находится в СИЗО КГБ, он является другом находящегося в Литве бывшего сотрудника правоохранительных органов Игоря Макара. Он, в свою очередь, пытался вывезти через Литву сотрудника КГБ с секретными документами. Но сеть была оперативно раскрыта контрразведкой Беларуси.





Как на допросе заявил Сидоракин, Макар хотел вывезти сотрудника белорусских спецслужб при содействии эстонского посольства. В диппредставительство этой страны должен был обратиться сотрудник КГБ для выезда заграницу якобы на похороны родственницы в Эстонии. Там ему обещали помочь с документами.





Ранее КГБ Беларуси сообщил о том, что в ходе контрразведывательной операции в стране была раскрыта агентурная сеть, которая собирала секретные данные белорусских силовых органов.





В ходе проведения операции были найдены тайники с оружием, а также боеприпасами. По сообщениям КГБ, эти тайники принадлежали группе с участием Вячеслава Сидоракина. "Основные участники агентурной сети на данный момент задержаны и дают показания. В незаконную деятельность были вовлечены десятки человек, многие из которых не знали подробностей", -- говорится в сообщении.





Правда, непонятно, в чем претензии к Эстонии, диппредставительство которой открывает визы и помогает с выездом тысячам белорусов.



