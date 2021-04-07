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Тайванец уронил в озеро iPhone 11 Pro Max и не доставал год - телефон все еще работает
Источник материала: Tut.by
Чен Йиж (Chen Yj) из Тайваня опубликовал в
В марте 2020 года мужчина катался на сапборде — надувной доске с веслом — на озере Сан-Мун. В какой-то момент равновесие удержать не получилось, и смартфон оказался в воде. Несмотря на то, что гаджет был прикреплен шнурком к шее Чена, спасти гаджет в тот момент не удалось — он пошел ко дну.
Правда, в посте в Facebook герой истории отмечает: он предполагал, что телефон может оказаться в воде (но не утонуть), и заранее положил гаджет в водонепроницаемый пластиковый футляр. Это видно на фото выше. Достать устройство приятелю Чена вышло через год — в это время сезон дождей как раз кончился и уровень воды в озере значительно упал.
Далее мужчина публикует фотографии, показывающие, что случилось с аппаратом за год в воде. И если чехол полностью пришел в негодность, то с девайсом внешне практически ничего не произошло. Ему дали просохнуть и подключили к электросети — и смартфон начал заряжаться. В общем, погружение сроком в год на работоспособности смартфона не сказалось.
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В марте 2020 года мужчина катался на сапборде - надувной доске с веслом - на озере Сан-Мун.
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