В Гродно земельный участок в микрорайоне Погораны-Кошевники ушел с аукциона за 109 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Гродно состоялся очередной аукцион. Некоторые лоты вызвали настоящий ажиотаж среди покупателей. Например, за земельный участок на улице Калюжной, который расположен в микрорайоне Погораны-Кошевники, боролись 8 участников. Начальная стоимость в результате торгов увеличилась больше чем в 6 раз, с 17 до 109 тысяч рублей, сообщает «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

В Гродненском горисполкоме на аукцион были выставлены: земельные участки в частную собственность, имущество, обращенное в доход государства, право заключения договора аренды, как помещений, так и земельных участков.

За участок на улице Калюжной в микрорайоне Погораны-Кошевники боролись 8 участников. Начальная стоимость в результате торгов увеличилась больше чем в 6 раз, с 17 до 109 тысяч рублей. Интерес вызвал и земельный участок с незаконченным строительством, который расположен в микрорайоне Зарица-5.

Было много желающих приобрети право заключения договора аренды помещений, которые располагаются в поликлиниках для установки торговых аппаратов. Один из объектов расположен по улице Доватора 23. На него, например, претендовали три участника аукциона, в ходе торгов цена лота возросла с 6 рублей до 11 тысяч рублей!

Кроме этого на аукционе было продано и имущество, обращенное в доход государства. Это бывший цех по производству изделий из металлопластика, который располагается по улице Аульской.

Через 2 недели состоится следующий аукцион, где будет представлен ряд новых лотов.

— Это земельный участок в частную собственность по улице Заменгофа, 24 в микрорайоне Южном. Следующий лот — это право проектирования и строительства объекта общественного назначения по улице Дубко. Также будет предложено право заключения договора аренды помещений. На следующем аукционе будет представлено 7 лотов в различных районах города Гродно. Кроме этого, на следующем аукционе предлагается право заключения договора аренды открытой площадки, которая располагается по улице Лиможа, вблизи торгового центра магазина «Свитанок», — рассказал директор Гродненского центра недвижимости Иван Скерсь.

Кроме того, на следующем аукционе, появится еще один лот — имущество открытого акционерного общества «Чайка» — два комплекса зданий, которые располагаются по переулку Виленский на улице Фолюш. Аукцион состоится 20 апреля.