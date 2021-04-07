Врач объясняет, можно ли заметить симптомы рака легкого

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Рак легкого — одна из наиболее часто встречающихся в развитых странах злокачественных опухолей, а также одна из наиболее распространенных причин смерти, когда речь идет об онкологических патологиях. Можно ли заметить это заболевание вовремя? Врач-онколог Дмитрий Сушко отвечает на главные вопросы.



Дмитрий Сушко Онколог -хирург первой категории медцентра «Эллар», УЗ «Минский городской онкологический диспансер» -хирург первой категории медцентра «Эллар», УЗ «Минский городской онкологический диспансер»

Что такое рак легких и почему он настолько распространен? Это злокачественное новообразование из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В Европе каждый пятый случай смерти от злокачественных новообразований свя­зан с раком легкого, в Беларуси — каждый четвертый. Распространенность этого вида рака связана с ростом воздействия провоцирующих факторов, ростом продолжительности жизни, курением, переездом все большего количества людей в города, нарастанием хронического стресса, отсутствием сбалансированного питания и несоблюдением режима труда и отдыха. Практически все злокачественные опухоли легкого, выявленные на ранних стадиях развития, излечимы. Но проблема в том, что специфических симптомов при раке легкого нет. И опухоль чаще всего выявляется при прохождении медицинских обследований на флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки, КТ, выполненном при диагностике других заболеваниях.

Каким бывает этот рак? Чаще всего встречаются следующие виды: центральный рак легких, поражающий крупные бронхи — главные и долевые (такой вид наиболее сложный для ранней диагностики), периферический — поражает сегментарные и более мелкие бронхи, паренхиму легких (именно его можно обнаружить с помощью обычной флюорографии или рентгена) и рак, сочетающий в себе оба вида. В зависимости от клеток происхождения рак легких может быть немелкоклеточным и мелкоклеточным. Второй считается одним из самых агрессивных, он, как правило, быстро растет и метастазирует. Реже встречаются первичная медиастинальная форма рака легкого, для которой характерно поражение лимфоузлов грудной полости; мезотелиома — опухоль плевры (оболочки легкого, плевральной полости); лимфома с поражением легкого. Помимо этого, в легких могут появляться метастазы опухолей других органов, поэтому до назначения лечения и выставления диагноза проводится системное обследование не только легких, но и органов ЖКТ, мочеполовой системы и т.д.

По каким симптомам человек может заметить рак легких на ранних стадиях? К сожалению, в большинстве случаев рак легкого на ранних этапах протекает бессимптомно. Проявления заболевания зависят от клинической формы, размеров опухоли и характера роста. При поражении крупных бронхов опухоль может раздражать слизистую бронха, вызывая сухой кашель (иногда с отхождением мокроты), появлением прожилок крови, учащенное и затрудненное дыхание, боли за грудиной, усиливающиеся при кашле.

Как заболевание будет проявляться на более поздних стадиях? Общие (неспецифические) симптомы рака легкого обусловлены раковой интоксикацией. К ним можно отнести нарастание слабости даже в первой половине дня, ухудшение аппетита и стремительное снижение массы тела. У больного может держаться температура (37−38 градусов), не связанная с простудными заболеваниями и не проходящая после лечения. Если рак связан с прорастанием опухоли в плевру, грудную клетку, нервные стволы, то человек может чувствовать боли в грудной клетке, в костях. При поражении иннервирующего голосовые связки нерва может появиться осиплость голоса, при метастазах в головной мозг — нарушение работы центральной нервной системы, головокружения, нарушение координации или потеря чувствительности, при метастазах в лимфоузлы — их увеличение в шейно- надключичной и подмышечной областях. Врастание опухоли в пищевод может сопровождаться нарушением глотания, в верхнюю полую вену — синдромом сдавления верхней полой вены (отечностью головы, шеи). При метастазах в печень могут возникнуть боли в правом подреберье, желтушность кожи, зуд, а в почки или надпочечники — боли в правом, левом боку. Как правило, только на этом этапе появляются изменения в общем и биохимическом анализе крови. В некоторых случаях заболевание становится случайной находкой на УЗИ или КТ обследовании.

Рак легкого — это болезнь курильщиков? Механизмы развития опухолевых заболеваний до конца не изучены, есть много теорий их возникновения. На развитие рака легкого, как доказано учеными, может влиять несколько факторов. И курение действительно один из основных, хоть и не единственный. У курильщиков риск развития рака легких в сравнении с некурящими выше примерно в 20 раз. По разным научным данным, на долю курильщиков приходится от 50 до 95% всех случаев рака легкого. Закономерность такая: чем раньше человек начал, чем больше он курит за день, тем выше риск возникновения рака. В значительной степени риск возрастает, если человек выкуривает свыше 30 сигарет в день в течение более 20 лет. Вредны не только канцерогены (вредные продукты горения табака), находящиеся в дыме, но и сам воздух: проходя через сигарету, он нагревается до 50−60 градусов, а попадая в дыхательные пути, вызывает хронический ожог реснитчатого эпителия, который отвечает за выведение из легких мелких частиц, попавших во время дыхания. Это, к слову, причина кашля курильщиков. Небезвредно и пассивное курение, кальян и электронные сигареты. Любое курение может стать причиной не только рака легкого, но и рака губы, полости рта, гортани, пищевода, желудка, мочевого пузыря и других органов.

А какие еще факторы могут повлиять? Например, загрязнение окружающей среды: это и выхлопные газы автотранспорта, и отходы производства, промышленных предприятий, и техногенные катастрофы. Легкие жителя большого города порой не слишком сильно отличаются от легких курильщика, и болеют городские жители чаще, чем жители сельской местности. К раку легких может привести и профессиональная деятельность, связанная с пылью, дымом, сажей, выхлопными газами, асбестом и т.д. Здесь важно соблюдать правила безопасности и использовать на вредных производствах средства индивидуальной защиты — респираторы, противогазы. Другие возможные причины — хронические воспалительные заболевания легких (хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь , пневмосклероз, бронхиальная астма, а также туберкулез), генетическая предрасположенность, радиоактивное облучение (в том числе необоснованное использование рентгена и КТ, их должен назначать врач при наличии показаний).

У кого этот вида рака встречается чаще? Мужчины болеют в несколько раз чаще. При этом количество случаев среди женщин тоже растет: 25 лет назад женщины с раком легкого составляли очень небольшой процент — в сравнении с настоящим моментом. Это может быть связано и с тем, что количество курящих женщин растет с небывалой скоростью.

Как проверять легкие, чтобы вовремя обнаружить рак? Нужно своевременно проходить медицинские осмотры, регулярно выполнять обследование органов грудной клетки согласно группам динамического наблюдения. Особенно трепетно нужно следить за собой людям из групп риска: мужчинам старше 40 лет;

курильщикам со стажем курения более 10 лет;

пациентам с хроническими заболеваниями легких;

больным туберкулезом легкого (неактивная форма), а также лица, перенесшие ранее туберкулез;

лицам, имеющим профессиональные болезни с поражением легких и бронхов ( пневмокониозы , асбестоз, силикоз, антракоз и др.);

, асбестоз, силикоз, антракоз и др.); тем, у чьих кровных родственников были выявлены онкозаболевания;

лица с врожденными пороками легких и бронхов. При появлении каких-либо жалоб нужно обращаться к врачу, он может назначить обследование. К методам диагностики относятся рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях, исследование отхаркиваемой мокроты на наличие атипичных клеток (не менее трех раз), КТ органов грудной клетки, выполнение фибробронхоскопии.

Как предотвратить развитие рака легкого? Развитие злокачественных опухолей — многофакторный процесс, поэтому 100% метода профилактики не существует. Но можно снизить риски и предотвратить воздействие определенных факторов. Первое — отказ от курения (в том числе пассивного). Второе — постоянное наблюдение и лечение у врачей при наличии хронических заболеваний легких, туберкулеза и профессиональных болезней, а также тщательное лечение хронических воспалительных заболеваний легких и бронхов, различных ОРВИ. Третье — использование средств индивидуальной защиты при работе с вредными веществами. Также важно придерживаться принципов сбалансированного питания, ввести активный образ жизни.

Рак легкого считается приговором? Нет. Повторюсь: практически все злокачественные опухоли легкого, выявленные на ранних стадиях развития, излечимы. Некоторые виды рака легкого III стадии можно вылечить путем хирургического лечения. Рак легкого на IV стадии, к сожалению, неизлечим, однако с внедрением современных методов лечения при некоторых видах опухолей врачи могут продлить среднюю продолжительность жизни человека с 6 до 36 месяцев.