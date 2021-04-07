Яблоко от яблони? Дочь Началовой победила в престижном конкурсе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь российской певицы Юлии Началовой пошла по стопам мамы и совершила успешный дебют: Вера одержала победу в международном конкурсе вокалистов.

Началова ушла из жизни в марте 2019 года: певица умерла в больнице от сепсиса крови и сердечной недостаточности. У артистки осталась юная дочь, которую Началова любила называть Верушей: девочка родилась в браке певицы с футболистом Алдониным. Сейчас наследнице 14 лет и, кажется, она уверенно движется по стопам звездной матери.

На днях стало известно, что Вера дебютировала на международном конкурсе вокалистов GRAND VOICE: блестящий вокал девочки принес ей победу.

Об этом стало известно из официального аккаунта музыкальной школы: в подписи под снимком подросшей Веры сказано о ее победе и скором участии на фестивале в Сочи. Растроганные фолловеры решили поздравить девочку и даже вспомнили первые успехи Началовой на шоу "Утренняя звезда".

"Пошла по стопам мамы. Сразу вспоминается Юля на "Утренней звезде"; "Молодец! Умница Вера"; "Такая взрослая стала"; "Поздравляем с успехом", – написали в сети.

Напомним, что до этого в сети обсуждали последние аудиосообщения Началовой, прозвучавшие в эфире Первого канала.

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