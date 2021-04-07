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Белгазпромбанк завершил первый квартал 2021 года с прибылью
07.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. По итогам работы за первый квартал этого года Белгазпромбанк получил прибыль в размере 22,2 миллиона белорусских рублей, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
Ранее стало известно, что в феврале российский Газпромбанк
В эксклюзивном
В пресс-службе Белгазпромбанка уточнили, что по состоянию на 1 апреля резервы банка сложились на уровне 3,9 миллиарда белорусских рублей.
"Прирост средств клиентов за март составил 22 миллиона белорусских рублей. Прирост средств населения с начала года превысил 35 миллионов белорусских рублей", - сказали в банке.
В завершение там отметили, что в марте ресурсная база финансового учреждения оставалась стабильной.
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Активы белорусской дочки Газпромбанка составили почти 4 миллиарда белорусских рублей, а в финансовое учреждение стали возвращаться старые клиенты.
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