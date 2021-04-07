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Белгазпромбанк завершил первый квартал 2021 года с прибылью

07.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. По итогам работы за первый квартал этого года Белгазпромбанк получил прибыль в размере 22,2 миллиона белорусских рублей, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Ранее стало известно, что в феврале российский Газпромбанк открыл своей белорусской "дочке" кредитную линию в размере 60 миллионов евро. Это было сделано, чтобы расширить возможности банка по кредитованию малого и среднего бизнеса.

В эксклюзивном интервью Sputnik председатель правления Белгазпромбанка Надежда Ермакова рассказала, что в финансовое учреждение стали возвращаться клиенты из системы Газпрома, которые покинули банк после задержания его топ-менеджеров и введения временной администрации прошлым летом.

В пресс-службе Белгазпромбанка уточнили, что по состоянию на 1 апреля резервы банка сложились на уровне 3,9 миллиарда белорусских рублей.

"Прирост средств клиентов за март составил 22 миллиона белорусских рублей. Прирост средств населения с начала года превысил 35 миллионов белорусских рублей", - сказали в банке.

В завершение там отметили, что в марте ресурсная база финансового учреждения оставалась стабильной.

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Теги: Минск
 
 
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Активы белорусской дочки Газпромбанка составили почти 4 миллиарда белорусских рублей, а в финансовое учреждение стали возвращаться старые клиенты.
 
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