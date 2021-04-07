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«Беларусь, гордившаяся отсутствием конфликтов, в момент стала островом абсолютного экстремизма»
Источник материала: Навiны
Количество экстремистских дел в Беларуси — это «искусственно созданная властями ситуация». Такое мнение высказал политолог Валерий Карбалевич.
Несмотря на и так крайне жесткий характер законодательства о противодействии экстремизму, которое власти активно используют в последнее время, в Беларуси вскоре планируется новое ужесточение антиэкстремистских законов.
В этой связи эксперт отметил в комментарии
«Страна, которая гордилась стабильностью и отсутствием конфликтов, вдруг оказалась островом абсолютного экстремизма. Количество экстремистских дел — это искусственно созданная властями ситуация», — считает политолог.
Он не сомневается, что с помощью ужесточения законодательства об экстремизме власти пытаются бороться со своими политическими оппонентами и предотвратить возобновление протестов, увеличивая риски участия в них. Новые поправки в законы, по мнению политолога, — это лишь подведение законодательства под уже существующую практику.
«Раньше репрессии шли мимо закона, а теперь любого оппонента можно будет обвинить в экстремизме на основании законодательства», — резюмировал Карбалевич.
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Количество экстремистских дел в Беларуси — это «искусственно созданная властями ситуация». Такое мнение высказал политолог Валерий Карбалевич.
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