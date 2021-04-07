Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта

Источник материала: Onliner

Третье поколение Mercedes CLS появилось на рынке всего три года назад: C257 начали продавать в 2018-м. Но немцы решили, что пора слегка преобразить седан бизнес-класса.





Кардинальных изменений внешности не произошло, что и логично: в нынешнем CLS применяется новейшая стилистика Mercedes и седан выглядит более чем актуально в 2021 году. Для потенциальных клиентов наверняка интересным будет тот факт, что пакет AMG Line теперь идет уже в базовой комплектации CLS. Пакет включает в себя обвес со спортивным бампером, сплиттером, «юбками» и спойлером. Немцы перерисовали колесные диски, доступные для CLS (19 и 20 дюймов).





Кроме того, обновленный CLS можно узнать по новой решетке радиатора, другому рулю, отсутствию механических часов на передней панели, иному селектору АКП. Пересмотрен список вариантов отделки. Линейка силовых агрегатов не изменилась. В ЕС модель будет продаваться в бензиновых и дизельных версиях мощностью от 194 до 435 л. с. Продажи CLS'2022 стартуют уже летом.



















