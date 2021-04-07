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Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта

07.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Третье поколение Mercedes CLS появилось на рынке всего три года назад: C257 начали продавать в 2018-м. Но немцы решили, что пора слегка преобразить седан бизнес-класса. 

Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта

Кардинальных изменений внешности не произошло, что и логично: в нынешнем CLS применяется новейшая стилистика Mercedes и седан выглядит более чем актуально в 2021 году. Для потенциальных клиентов наверняка интересным будет тот факт, что пакет AMG Line теперь идет уже в базовой комплектации CLS. Пакет включает в себя обвес со спортивным бампером, сплиттером, «юбками» и спойлером. Немцы перерисовали колесные диски, доступные для CLS (19 и 20 дюймов).

Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта

Кроме того, обновленный CLS можно узнать по новой решетке радиатора, другому рулю, отсутствию механических часов на передней панели, иному селектору АКП. Пересмотрен список вариантов отделки. Линейка силовых агрегатов не изменилась. В ЕС модель будет продаваться в бензиновых и дизельных версиях мощностью от 194 до 435 л. с. Продажи CLS'2022 стартуют уже летом.

Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта
Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта
Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта
Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта
Mercedes CLS получил обновление всего через три года после дебюта
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1986 г.в., 600 000 км
зеленый, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
1327 р.
500$ / 423€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1987 г.в., 233 332 км
бежевый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
2920 р.
1100$ / 931€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1989 г.в., 336 000 км
серебристый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
5840 р.
2200$ / 1863€
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Третье поколение Mercedes CLS появилось на рынке всего три года назад: C257 начали продавать в 2018-м. Но немцы решили, что пора слегка преобразить седан...
 
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