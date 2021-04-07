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В Беларуси стартует кинофестиваль фильмов о любви Love Shorts

07.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 8 апреля в белорусских кинотеатрах стартуют показы фестиваля фильмов о любви Love Shorts. В программу входят семь короткометражных лент, которые можно будет увидеть в кинотеатрах Минска, Бреста, Могилева и Барановичей. Организаторы обещают, что будет романтично и чувственно. Ниже — коротко о каждом фильме фестиваля.

«Предыстория» (Германия, 2016 год, 8 минут и 14 секунд)

В Беларуси стартует кинофестиваль фильмов о любви Love Shorts

Сгоревший дом, развод родителей, жестокость отца, тяжелый подростковый период — все это осталось позади. Он наконец-то встречает Ее. Но внезапное событие навсегда меняет ход его жизни.

«Вкус любви» (Австрия, 2017 год, 4 минуты и 32 секунды)

В Беларуси стартует кинофестиваль фильмов о любви Love Shorts

Каков вкус у любви? Он может быть сладким, кислым, горьким или даже соленым. Девушка отправляется в ароматное путешествие, стимулируя свои вкусовые рецепторы. Она исследует различные формы, которые может принять любовь.

«Тео и Селеста» (Австралия, 2018 год, 3 минуты и 2 секунды)

В Беларуси стартует кинофестиваль фильмов о любви Love Shorts

Тео и Селеста играют в игру «Остался бы ты моим другом, если...». Гипотетические вопросы становятся реальностью, заставляя ребят противостоять своим глубочайшим страхам и сильнейшим желаниям.

«Однажды мой принц придет» (Франция, 2017 год, 15 минут)

В Беларуси стартует кинофестиваль фильмов о любви Love Shorts

27-летняя Луна работает в пекарне и мечтает о прекрасном принце. Однажды она сталкивается с мусорным баком, полным долларовых купюр, и очаровательным заикающимся молодым человеком. Чем обернутся ее наивные мечты?

«Объятия» (Франция, Канада, 2018 год, 6 минут)

В Беларуси стартует кинофестиваль фильмов о любви Love Shorts

Стоя перед открытым окном, женщина смотрит на темные облака, закрывающие небо. Она борется с воспоминаниями прошлого. В облаках появляется страстное объятие.

«Предложение» (Великобритания, 2016 год, 9 минут и 6 секунд)

В Беларуси стартует кинофестиваль фильмов о любви Love Shorts

Грабитель врывается в ресторан как раз в тот момент, когда кое-кто находит на дне своего десерта кольцо.

«Суть всего» (Великобритания, 2018 год, 20 минут)

В Беларуси стартует кинофестиваль фильмов о любви Love Shorts

У Джеи и Люциуса есть совпадение в приложении для знакомств. Она — Жизнь, он — Смерть.

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Теги: знакомства, Брест
 
 
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С 8 апреля в белорусских кинотеатрах стартуют показы фестиваля фильмов о любви Love Shorts. В программу входят семь короткометражных лент, которые можно будет увидеть в...
 
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