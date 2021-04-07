Общественное обсуждение проекта нового указа о строительстве частных домов неожиданно завершили

Источник материала: Onliner

Не так давно мы писали о проекте указа Министерства архитектуры и строительства «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории». В нем предлагалось ужесточить требования к возведению таких объектов, в том числе уменьшить срок строительства до 5 лет. Тем, кто не справлялся с такой задачкой, рекомендовали увеличить земельный налог в 100 раз. Общественное обсуждение проекта должно было продлиться на Национальном правовом форуме до 11 апреля, но, увы, закончилось раньше.

— В соответствии с информацией Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь проект указа снят с общественного обсуждения 5 апреля, — сказано на форуме.

В чем причина досрочного завершения обсуждения, пока неясно. Возможно, все из-за бурной реакции белорусов, оставлявших свои мнения (далеко не всегда положительные) на форуме.

— Что касается срока в 5 лет, он нереален даже для тех, кто сейчас стоит на очереди. Ведь большинство семей даже не получает среднюю з/п по стране, у кого-то из супругов чуть больше, у кого-то меньше. И суммы, необходимой на постройку дома, за 5 лет не собрать. А ведь бывают и непредвиденные ситуации, болезнь, например, или рождение ребенка, когда мама, находясь в декретном отпуске, получает примерно 30% от среднереспубликанской зарплаты и практически вся сумма уходит на малыша, — негодует пользователь Юлия.

— А как быть с участками, которые выдаются нуждающимся в улучшении жилищных условий? На таких участках, как правило, ни воды, ни электричества, ни дороги нормальной, технику не загнать. Плюс ко всему, если вы не многодетная семья, то поддержки минимум, кредит льготный только эти 5 лет будешь ждать. Своими силами, без кредита построить небольшой домик в один этаж — нужно очень постараться. Причем и молодой семье, и родителям их. Считаю, что предложенный указ совершенно не обдуман и принимать его как минимум неправильно! — уверен пользователь Денис.

Подобных сообщений на форуме десятки.