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На Минском заводе шестерен произошел пожар. Прибыло 17 единиц техники (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сегодня утром по улице Долгобродской, 17 случился пожар: загорелось чердачное помещение цеха на площади 100 квадратных метров. Об этом
На месте ЧП работало 17 единиц основной и специальной техники. Эвакуация не проводилась, работники самостоятельно покинули цех. Пострадавших нет.
Около 9:00 пожар был локализован. В ходе разведки было установлено, что в ремонтно-строительном цеху над сушильной камерой в чердачном помещении загорелись деревянные элементы кровли и рубероида. Причины устанавливаются.
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Сегодня утром по улице Долгобродской, 17 случился пожар: загорелось чердачное помещение цеха на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.Читать далее…
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