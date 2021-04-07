На Минском заводе шестерен произошел пожар. Прибыло 17 единиц техники (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром по улице Долгобродской, 17 случился пожар: загорелось чердачное помещение цеха на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

На месте ЧП работало 17 единиц основной и специальной техники. Эвакуация не проводилась, работники самостоятельно покинули цех. Пострадавших нет.

Около 9:00 пожар был локализован. В ходе разведки было установлено, что в ремонтно-строительном цеху над сушильной камерой в чердачном помещении загорелись деревянные элементы кровли и рубероида. Причины устанавливаются.