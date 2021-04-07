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На Минском заводе шестерен произошел пожар. Прибыло 17 единиц техники (обновлено)

07.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром по улице Долгобродской, 17 случился пожар: загорелось чердачное помещение цеха на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

 На месте ЧП работало 17 единиц основной и специальной техники. Эвакуация не проводилась, работники самостоятельно покинули цех. Пострадавших нет.

Около 9:00 пожар был локализован. В ходе разведки было установлено, что в ремонтно-строительном цеху над сушильной камерой в чердачном помещении загорелись деревянные элементы кровли и рубероида. Причины устанавливаются.

 
 
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Сегодня утром по улице Долгобродской, 17 случился пожар: загорелось чердачное помещение цеха на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.Читать далее…
 
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