Источник материала: Салiдарнасць

Немецкий центр восточноевропейских исследований опубликовал обзор социальных и политических настроений белорусов. Его результаты анализирует Телеграм-канал Кукловод и овца .

— Опрос был проведен в декабре 2020-го — времени масштабных репрессий со стороны режима, что, наверняка, повлияло на то, какие ответы давали люди. Ведь в нынешней Беларуси признаться в том, что ты не поддерживаешь Лукашенко — это уже что-то среднее между экстремизмом и терроризмом. Тем не менее будем работать с тем, что есть.

Согласно опросу 52,5% граждан проголосовало на выборах за Тихановскую и 17,6% за Лукашенко. То есть Светлана победила уже в первом туре. При этом 18,6% белорусов отказались отвечать на этот вопрос. Можно предположить, что, скорее всего, их голоса были отданы Тихановской, но в атмосфере массовых арестов люди просто побоялись признаться в своей нелояльности режиму.

Особенно любопытно то, что большая часть проголосовавших за Светлану объясняют свой выбор тем, что им надоела действующая власть. Это фундаментальный момент, дающий понять, что никакая дискредитация лидеров протеста режиму не поможет. Чтобы переломить ситуацию, нужно постараться привлечь симпатии людей, но пока все действия (повышение налогов, снижение зарплат, ужесточение законодательства) идут ровно в обратном направлении.

С электоратом Лукашенко все еще интереснее. Большинство из проголосовавших за него сделали это, потому что не видели других вариантов. И только 32% потому, что одобряют действия бывшего президента. Умножаем 0,176 на 0,32 и получаем, что только 5,6% белорусов действительно поддерживают Лукашенко. Это, конечно, не легендарные 3%, но уже что-то близкое к ним.

Теперь поговорим о грустном. 14% опрошенных хотя бы один раз участвовали в протестных акциях. Получается, что лишь 1 из 5 белорусов, проголосовавших против Лукашенко, оказался готов отстаивать свой выбор. Тут, конечно, можно впасть в мизантропию и сокрушаться по поводу того, что не тот у нас народ. Однако важно понимать, что в последние сто лет белорусам была свойственна гражданская пассивность. То, что происходит сейчас, — это тектонический сдвиг в народном сознании, а такие процессы требуют времени.

Самым же важным, по нашему мнению, был вопрос об источниках получения информации. Лишь 11% белорусов узнают о происходящем в стране и мире из режимных медиа. Более того, эта доля еще и стремительно сокращается. У нас нет цифр по РБ, но, например, в России за последние 10 лет телеаудитория уменьшилась практически вдвое.

Главным же источником информации для 70% наших граждан являются социальные сети, телеграм и ютуб. Как вы все знаете, на этих площадках белорусская пропаганда представлена крайне слабо. Например, у последних видео ОНТ на ютубе в среднем 3-5 тысяч просмотров. Даже у нашего совсем небольшого и уютного канальчика и то в среднем по 12к.

Да, режим пытается закрепиться на онлайн-площадках, но на выходе получаются медиа, чей контент на 100% состоит из оскорблений Тихановской и похвал Лукашенко. Понятно, что такая повестка приободряет их самих и радует босса, только вот на ход борьбы за сердца белорусов это никак не влияет.

Поражение в битве за интернет, как и большая часть других поражений режима, — целиком и полностью заслуга Лукашенко. Он всегда крайне пренебрежительно относился к современным методам коммуникации, полагая их странной забавой городских хипстеров. Только вот время идет, и получение информации в сети стало обыденностью.

Вывод: подавляющее большинство белорусов настроены против Лукашенко. Изменить это положение вещей и завоевать народную любовь практически невозможно, так как люди больше не пользуются теми каналами информации, через которые работает пропаганда.

При этом 80% из этого большинства пока никак себя не проявили, что позволяет говорить о большом, но не реализованном, протестном потенциале. Импульсом для его реализации может стать какое-нибудь большое событие, например, экономический коллапс. В любом случае, все зависит от нас самих, от нашей способности найти в себе силы и смелость для борьбы за свое будущее.