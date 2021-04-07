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В Беларуси определены особенности интернет-торговли ювелирными изделиями
Источник материала: АФН
Правительство утвердило положение об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации.
Согласно постановлению Совмина № 193 от 5 апреля 2021 года, интернет-торговля ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами идентификации, с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года осуществляется в соответствии с утвержденным положением.
Для интернет-торговли продавцу необходимо зарегистрироваться в качестве участника пилотного проекта, реализуемого в соответствии с постановлением Совета министров от 29 июля 2019 года № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».
В соответствии с документом обязательными условиями интернет-торговли ювелирными изделиями являются:
наличие у продавца одного или нескольких стационарных торговых объектов, указанных в специальном разрешении (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – стационарные торговые объекты);
хранение ювелирных изделий, реализуемых через интернет-магазин, в стационарных торговых объектах.
Покупателю должны быть предоставлены возможности:
сканирования нанесенного на товарный ярлык (этикетку) кода идентификации при получении ювелирных изделий;
получения ювелирных изделий, заказанных и (или) приобретенных через интернет-магазин, в стационарных торговых объектах;
оплаты заказанных ювелирных изделий как предварительно, так и при их получении, в том числе в стационарных торговых объектах.
Положением установлен перечень информации, которую продавец должен довести до сведения покупателя до заключения договора.
При этом определено, что информация о цене ювелирного изделия и цене его доставки доводится шрифтом, размер которого не должен быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании ювелирных изделий.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.
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Правительство утвердило положение об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и...
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