В Беларуси определены особенности интернет-торговли ювелирными изделиями

Источник материала: АФН

Правительство утвердило положение об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации.

Согласно постановлению Совмина № 193 от 5 апреля 2021 года, интернет-торговля ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами идентификации, с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года осуществляется в соответствии с утвержденным положением.

Для интернет-торговли продавцу необходимо зарегистрироваться в качестве участника пилотного проекта, реализуемого в соответствии с постановлением Совета министров от 29 июля 2019 года № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».

В соответствии с документом обязательными условиями интернет-торговли ювелирными изделиями являются:

наличие у продавца одного или нескольких стационарных торговых объектов, указанных в специальном разрешении (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – стационарные торговые объекты);

хранение ювелирных изделий, реализуемых через интернет-магазин, в стационарных торговых объектах.

Покупателю должны быть предоставлены возможности:

сканирования нанесенного на товарный ярлык (этикетку) кода идентификации при получении ювелирных изделий;

получения ювелирных изделий, заказанных и (или) приобретенных через интернет-магазин, в стационарных торговых объектах;

оплаты заказанных ювелирных изделий как предварительно, так и при их получении, в том числе в стационарных торговых объектах.

Положением установлен перечень информации, которую продавец должен довести до сведения покупателя до заключения договора.

При этом определено, что информация о цене ювелирного изделия и цене его доставки доводится шрифтом, размер которого не должен быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании ювелирных изделий.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.