Граница на замке? Польские пограничники задержали нелегалов из Чечни, которые шли с территории Беларуси













podlaskie24.pl представитель погранотряда Катажина Зданович, офицеры пограничного поста в Мельнике во время патрулирования обнаружили на пограничной полосе следы, свидетельствующие о незаконном переходе границы из Беларуси в Польшу группой людей. В результате проведенных мероприятий группу чеченцев задержали. Как рассказала изданиюпредставитель погранотряда Катажина Зданович, офицеры пограничного поста в Мельнике во время патрулирования обнаружили на пограничной полосе следы, свидетельствующие о незаконном переходе границы из Беларуси в Польшу группой людей. В результате проведенных мероприятий группу чеченцев задержали.

После выполнения необходимых действий 14 иностранцев решением суда были помещены в охраняемый центр для иностранцев в Кентшине, а один чеченец направлен в такой же центр в Белостоке.





Издание также сообщает, что в 2020 году сотрудниками Подляского пограничного отряда задержаны 24 группы нелегальных мигрантов: всего 157 человек.