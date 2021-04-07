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Граница на замке? Польские пограничники задержали нелегалов из Чечни, которые шли с территории Беларуси
Источник материала: Партизан
Офицеры Подляского погранотряда в 400 метрах от государственной границы задержали пятнадцать граждан России чеченской национальности. Среди них были 4 женщины, 4 мужчины и 7 несовершеннолетних, которые нарушили правила пересечения польско-белорусской границы.
Как рассказала изданию
После выполнения необходимых действий 14 иностранцев решением суда были помещены в охраняемый центр для иностранцев в Кентшине, а один чеченец направлен в такой же центр в Белостоке.
Издание также сообщает, что в 2020 году сотрудниками Подляского пограничного отряда задержаны 24 группы нелегальных мигрантов: всего 157 человек.
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Граница на замке? Польские пограничники задержали нелегалов из Чечни, которые шли с территории Беларуси
Офицеры Подляского погранотряда в 400 метрах от государственной границы задержали пятнадцать граждан России чеченской национальности. Среди них были 4 женщины, 4...
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