ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Граница на замке? Польские пограничники задержали нелегалов из Чечни, которые шли с территории Беларуси

07.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Офицеры Подляского погранотряда в 400 метрах от государственной границы задержали пятнадцать граждан России чеченской национальности. Среди них были 4 женщины, 4 мужчины и 7 несовершеннолетних, которые нарушили правила пересечения польско-белорусской границы.




Как рассказала изданию podlaskie24.pl представитель погранотряда Катажина Зданович, офицеры пограничного поста в Мельнике во время патрулирования обнаружили на пограничной полосе следы, свидетельствующие о незаконном переходе границы из Беларуси в Польшу группой людей. В результате проведенных мероприятий группу чеченцев задержали.
 
После выполнения необходимых действий 14 иностранцев решением суда были помещены в охраняемый центр для иностранцев в Кентшине, а один чеченец направлен в такой же центр в Белостоке.

Издание также сообщает, что в 2020 году сотрудниками Подляского пограничного отряда задержаны 24 группы нелегальных мигрантов: всего 157 человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Офицеры Подляского погранотряда в 400 метрах от государственной границы задержали пятнадцать граждан России чеченской национальности. Среди них были 4 женщины, 4...
 
Новости дня
Новости разные
 
Moody's увидело риски для банков СНГ в конфликтах и старении населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by