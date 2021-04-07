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Белорус стал и.о. главного тренера ХК Донбасс

07.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павел Микульчик назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК Донбасс. Игорь Чибирев прекратил работу с командой.




В нынешнем сезоне 45-летний белорусский наставник возглавлял Краматорск и вывел команду в 1/4 финала плей-офф УХЛ.

Ранее Микульчик работал в белорусских Лиде, Динамо-Молодечно и Шахтере Солигорск.

Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги. В полуфинале плей-офф дончане опережают в серии Днепр — 3:1. Вчера Донбасс разгромно проиграл херсонцам (0:4).

Следующий матч Донбасс и Днепр сыграют в четверг, 8 апреля. Начало встречи — в 18:00
 
 
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Павел Микульчик назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК Донбасс. Игорь Чибирев прекратил работу с командой.
 
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