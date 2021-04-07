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Минчан зовут на необычный концерт под звездным куполом Планетария
Источник материала: Tut.by
Музыкальная инди-группа
Уже завтра минчан зовут в путешествие к далеким галактикам под звуки светящейся арфы, панфлейты, фортепиано и бас-гитары. И это не преувеличение: столичная группа Lumiere Tales выступит под звездным куполом Планетария с новой весенней программой «Музыка и звезды», сочетая живые инструменты и электронику.
На необычном концерте прозвучит авторская музыка, посвященная тематике космоса, новые композиции участников коллектива Ивана Соласа и Андрея Соколова, а также произведения других авторов в оригинальном инструментальном звучании. Концерт пройдет в сопровождении полнокупольных космических проекций.
Стоимость билета на концерт Lumiere Tales — 16 рублей, приобрести его можно в кассе Планетария. Организаторы уточняют, что количество мест ограничено.
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Музыкальная инди-группа Lumiere Tales выступит в столичном Планетарии 8 апреля. В программе - композиции из репертуара коллектива, в том числе новые, а также...
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