«Отказалась везти пассажира без денег». В Фаниполе таксистка оказалась в больнице после конфликта с местными жителями

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Фаниполе произошел конфликт между водителем такси Еленой и компанией местных жителей. Девушка отказалась везти пассажира, который сказал, что у него нет денег на поездку. Автомобилистка после этого оказалась в больнице, а в происшествии сейчас разбирается милиция.



Снимок носит иллюстрационный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

С лета прошлого года Елена из Фаниполя подрабатывает в такси. Она возила пассажиров в основном по своему городу и ближайшим окрестностям. Заказы принимала через диспетчера. Ситуации во время поездок бывали разные, но особых сложностей не доставляли. А вот история, которая произошла в ночь со 2 на 3 апреля, закончилась вызовом милиции.

— После четырех утра взяла заказ от диспетчера. Когда приехала по вызову, увидела компанию парней и девушек, они стояли возле Mercedes и распивали спиртное, — вспоминает Елена.

Один парень из этой группы сел в такси, но сразу заявил, что денег у него нет. Тогда водитель попросила пассажира покинуть салон. Парень послушался и вышел, а она отменила заказ и поехала в центр города — ждать других клиентов на стоянке.

— Смотрю: следом за мной приехал этот синий Mercedes на «транзитах». В машине было четыре человека — два мужчины и две девушки. Кстати, моего несостоявшегося пассажира среди них не было.

Mercedes заблокировал машину Елены так, чтобы она не могла выехать. Парни и одна девушка начали выяснять, почему она отказалась везти их приятеля. Таксистка узнала одного из парней: местные жители называют его Батоном. По словам Елены, у него нет прав, однако это не помешало ему сесть за руль в нетрезвом виде.

— Я ответила, что не хочу проблем, поэтому и отказалась от заказа. Он стоял и возмущался, а одна из девушек подскочила к такси со стороны водительской дверцы и вцепилась мне в волосы, при этом ругалась и обзывалась.

Елена выскочила из такси, но тут подбежал второй парень из Mercedes, он схватил таксистку за руки.

— Во время потасовки я укусила этого парня за щеку. Тогда тот бросил меня на землю и несколько раз ударил рукой по голове, — рассказывает Елена.

В итоге девушке все-таки удалось забежать обратно в свою машину, заблокировать двери и вызвать милицию.

Через семь-десять минут приехали два милиционера. Елена рассказала им обо всем, что произошло, также указала, что все люди из компании пьяны, в том числе и водитель Mercedes. Парни в свою очередь заявили, что таксистка первая начала избивать их подругу.

— Милиционеры сказали мне, что во всем разберутся, мол, я могу уезжать. Если я захочу написать заявление, то должна ехать для этого в Дзержинское РОВД.

Примерно через полчаса Елене позвонил дежурный участковый милиционер. Он предложил вместе с ним поехать в Дзержинск, рассказать о происшествии и написать заявление на обидчиков. В милиции выяснилось, что компанию не задерживали, но их личности известны.





Чуть позже, когда Елена уже вернулась домой, она почувствовала себя плохо: болели руки, кружилась голова, началась рвота. Девушка пошла в местную поликлинику и там потеряла сознание. После чего ее госпитализировали в больницу.

— ЧМТ, сотрясение мозга, ссадины, — перечисляет свои травмы девушка. — Дают по пять уколов в день, обезболивающее, снотворное. Параллельно с лечением ездила к эксперту снимать побои.

Пока девушка лежит в больнице, ей звонят с каких-то неизвестных номеров, угрожают написать заявление за то, что она укусила человека.

AUTO.TUT.BY связался с одним из участников конфликта, но от общения он отказался:

— Я никакого интервью давать не буду, что, вы, может, денег мне за это заплатите? Какая потасовка? Она вам наплела все. Можете позвонить в милицию и поинтересоваться, — коротко сказал Игорь, тот самый, которого местные называют Батоном.

Милиция происшествие пока не прокомментировала, мы обновим материал, когда появится официальная информация.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .