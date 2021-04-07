Курс доллара установил рекорд на торгах 7 апреля. Обменники повышают курсы продажи

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 апреля установил рекорд. Евро на старте торгов сегодня прибавил больше чем на 1% или на 3,2 копейки. Обменники отреагировали на первые промежуточные результаты торгов повышением курсов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 7 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,47% — до 2,667 рубля (данные на 10.24), евро укрепился на 1,02% — до 3,1672 рубля (данные на 10.11), а курс российского рубля снизился на 0,97% — до 3,441 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.24).

Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года — 2,6631 рубля. С тех пор планку выше 2,65 рубля доллар брал один раз в начале ноября, а также на торгах этой неделе.



Динамика изменения официального курса доллара с 20 августа 2020 года. Данные с сайта Нацбанка

Что происходит в обменниках

Обменники отреагировали на новости Белорусской валютно-фондовой биржи повышением курсов продажи евро и доллара. Курс продажи банками евро вырос до 3,2 рубля, а доллара — до 2,75 рубля.

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