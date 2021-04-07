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Курс доллара установил рекорд на торгах 7 апреля. Обменники повышают курсы продажи
Источник материала: Tut.by
Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 апреля установил рекорд. Евро на старте торгов сегодня прибавил больше чем на 1% или на 3,2 копейки. Обменники отреагировали на первые промежуточные результаты торгов повышением курсов.
Что происходит на торгах 7 апреля
На торгах курс доллара вырос на 0,47% — до 2,667 рубля (данные на 10.24), евро укрепился на 1,02% — до 3,1672 рубля (данные на 10.11), а курс российского рубля снизился на 0,97% — до 3,441 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.24).
Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года — 2,6631 рубля. С тех пор планку выше 2,65 рубля доллар брал один раз в начале ноября, а также на торгах этой неделе.
Что происходит в обменниках
Обменники отреагировали на новости Белорусской валютно-фондовой биржи повышением курсов продажи евро и доллара. Курс продажи банками евро вырос до 3,2 рубля, а доллара — до 2,75 рубля.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года - 2,6631 рубля.
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