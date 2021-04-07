ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Курс доллара установил рекорд на торгах 7 апреля. Обменники повышают курсы продажи

07.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 апреля установил рекорд. Евро на старте торгов сегодня прибавил больше чем на 1% или на 3,2 копейки. Обменники отреагировали на первые промежуточные результаты торгов повышением курсов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 7 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,47% — до 2,667 рубля (данные на 10.24), евро укрепился на 1,02% — до 3,1672 рубля (данные на 10.11), а курс российского рубля снизился на 0,97% — до 3,441 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.24).

Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года — 2,6631 рубля. С тех пор планку выше 2,65 рубля доллар брал один раз в начале ноября, а также на торгах этой неделе.


Динамика изменения официального курса доллара с 20 августа 2020 года. Данные с сайта Нацбанка

Что происходит в обменниках

Обменники отреагировали на новости Белорусской валютно-фондовой биржи повышением курсов продажи евро и доллара. Курс продажи банками евро вырос до 3,2 рубля, а доллара — до 2,75 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

Курсы валют в вашем телефоне:

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года - 2,6631 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіеў прапанаваў зрабіць Польшчу новай пляцоўкай перамоваў па Данбасе замест Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by