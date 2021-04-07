Доллар в обменниках подорожал до 2,75 рубля, а евро приблизился к 3,2 рубля

Источник материала: Tut.by

Курс продажи банками доллара вырос до 2,75 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 7 апреля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,75 рубля (БПС-Сбербанк в Национальном аэропорту Минск), 2,7 рубля (Беларусбанк, в некоторых отделениях БПС-Сбербанка), а ниже всего — 2,664 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,658 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белагропромбанке — 3,199 рубля, а ниже всего — Беларусбанке, Банке Дабрабыт — 3,16 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке — 3,15 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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