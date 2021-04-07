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На Партизанском проспекте Hyundai влетел в грузовик - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 6 апреля на Партизанском проспекте в Минске,
По предварительной информации, 59-летний водитель Hyundai ехал со стороны улицы Ротмистрова в направлении МКАД и из-за неправильно выбранной скорости врезался в МАЗ, который буксировали на жесткой сцепке.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель легковушки и его пассажир. Их госпитализировали.
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Авария произошла вечером 6 апреля.
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