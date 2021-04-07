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На Партизанском проспекте Hyundai влетел в грузовик - пострадали два человека

07.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 6 апреля на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в ГАИ.


По предварительной информации, 59-летний водитель Hyundai ехал со стороны улицы Ротмистрова в направлении МКАД и из-за неправильно выбранной скорости врезался в МАЗ, который буксировали на жесткой сцепке.


В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель легковушки и его пассажир. Их госпитализировали.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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