На Партизанском проспекте Hyundai влетел в грузовик - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 6 апреля на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в ГАИ.





По предварительной информации, 59-летний водитель Hyundai ехал со стороны улицы Ротмистрова в направлении МКАД и из-за неправильно выбранной скорости врезался в МАЗ, который буксировали на жесткой сцепке.





В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель легковушки и его пассажир. Их госпитализировали.

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