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«Бактерии не умирают после стирки». Эксперты назвали оптимальную частоту замены старого нижнего белья новым

07.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Производительница средств для интимной гигиены Logically Beautiful в своем TikTok-аккаунте назвала оптимальную частоту замены старого нижнего белья на новое, пишет lenta.ru.


Фото: ru.freepik.com

На видео пользовательница соцсети Кассандра объяснила, что женщинам нужно выбрасывать старое белье каждые шесть-девять месяцев, поскольку многие бактерии и болезнетворные микроорганизмы не умирают даже после стирки.

Подобный совет вызвал недоумение у многих юзеров: «Я ношу свое белье с 16 лет, сейчас мне 21, и со мной ничего не произошло», «На мне трусы, которые я носила в восьмом классе. Сейчас мне 22», «Я не выбрасываю их до тех пор, пока они не порвутся», «Я не такая богатая», «Это какой-то бред».

@kittychemist

KITTY «

 
 
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Женщинам нужно выбрасывать старое белье каждые шесть-девять месяцев, поскольку многие бактерии и болезнетворные микроорганизмы не умирают даже после стирки.
 
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