|
Итоги белорусско-российского экономического сотрудничества за 2020 год
07.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Планы и основные задачи работы Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь и представительства Российского экспортного центра в Республике Беларусь в текущем году".
Экспорт товаров из Беларуси в страны ЕАЭС в 2020 году составил 49,5% от всего товарооборота, причем на Россию приходится 97% всего объема операций со странами Евразийского Союза. Несмотря на пандемию и сокращение объема взаимной торговли Российская Федерация является крупнейшим торговым партнером и инвестором Беларуси.
На пресс-конференции подводят основные итоги российского-белорусского экономического сотрудничества за 2020 год с подробным анализом содержания товарооборота; озвучены планы и примеры инвестиционного сотрудничества и кооперации в промышленной сфере; раскрыты механизмы поддержки российского экспорта на белорусском направлении по линии Торгового представительства и представительства Российского экспортного центра; будут представлены планы по сотрудничеству Республики Беларусь с российскими регионами, а также перспективы участия российских предприятий в белорусских ярмарочно-выставочных мероприятиях.
На эти темы и многие другие вопросы отвечают:
Свои вопросы Вы можете прислать:
p.antonov@sputniknews.com,
тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).
Павел Антонов
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 07 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь проходит онлайн-пресс-конференция, на тему: "Итоги российско-белорусского экономического...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)