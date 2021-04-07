Раздался выстрел: Ксения Бородина оказалась в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская телеведущая и инстадива Ксения Бородина пережила шок: из-за проблем со здоровьем звезда оказалась в больнице.

Бородина побывала в театре на спектакле с Ренатой Литвиновой в главной роли. На мероприятие звезду позвала подруга, которая купила билеты в первый ряд. В конце первого акта в зале по сценарию раздался выстрел, который напугал Бородину и спровоцировал сильные боли в груди, из-за чего ведущая обратилась к медикам.

Бородина попала в больницу из-за проблем со здоровьем: звезда прошла обследование и узнала о своем диагнозе - невралгии. Подруга Бузовой удивилась, что ее подкосил простой поход в театр, а не экстремальные активности и ужастики. Фолловеры решили поддержать телезвезду и написали множество приятных комментариев под ее откровением в Instagram.

"Крепись, нам еще рекламу снимать"; "Может балет вместо театра?"; "Все будет хорошо, еще погуляем"; "Берегите себя", - прокомментировали фолловеры.

А некоторые пошутили, что звезде аукнулся недавний поступок: Бородина приворожила экс-бойфренда Бузовой .

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