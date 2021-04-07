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Евро и доллар резко растут утром в среду
Источник материала: Навiны
Утром на Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно дорожают европейская и американская валюты.
Так, евро добавляет сразу 0,0321 пункта и торгуется на уровне 3,1674 белорусского рубля.
Доллар по данным на 10:41 торгуется на отметке 2,6676 белорусского рубля (+0,013 пункта).
В свою очередь российский рубль теряет 0,0345 пункта — 3,4401 белорусского рубля за 100 российских.
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Утром на Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно дорожают европейская и американская валюты.
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