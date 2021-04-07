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Евро и доллар резко растут утром в среду

07.04.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром на Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно дорожают европейская и американская валюты.

Евро и доллар резко растут утром в среду
Фото pixabay.com

Так, евро добавляет сразу 0,0321 пункта и торгуется на уровне 3,1674 белорусского рубля.

Доллар по данным на 10:41 торгуется на отметке 2,6676 белорусского рубля (+0,013 пункта).

В свою очередь российский рубль теряет 0,0345 пункта — 3,4401 белорусского рубля за 100 российских.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Утром на Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно дорожают европейская и американская валюты.
 
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