Двое пенсионеров утонули 6 апреля

Два человека погибли в воде накануне днем на территории страны.



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По информации МЧС, сначала стало известно о трагедии на озере Ножницы (Россонский района) — здесь спасатели достали из воды тело провалившегося под лед 71-летнего мужчины.

Спустя пару часов в Гродно в Немане работниками ОСВОД обнаружена и извлечена из воды утонувшая 83-летняя женщина.