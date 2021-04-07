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Двое пенсионеров утонули 6 апреля

07.04.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Два человека погибли в воде накануне днем на территории страны.

Двое пенсионеров утонули 6 апреля
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации МЧС, сначала стало известно о трагедии на озере Ножницы (Россонский района) — здесь спасатели достали из воды тело провалившегося под лед 71-летнего мужчины.

Спустя пару часов в Гродно в Немане работниками ОСВОД обнаружена и извлечена из воды утонувшая 83-летняя женщина.

 

 

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Два человека погибли в воде накануне днем на территории страны.
 
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