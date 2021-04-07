«Не думал, что времена 1930-х можно увидеть». Опубликована речь Бабарико в суде

В сети появилась запись выступления экс-претендента в президенты Виктора Бабарико на судебном заседании 6 апреля.





Бывший банкир, а ныне политик в свободном формате изложил свою версию происходящего, а затем отказался от дальнейшей дачи показаний.

«Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь», — заявил он.

Виктор Бабарико вспомнил ход предвыборной кампании, где его считали главным соперником Александра Лукашенко, отметил, что банк много раз проходил проверки внутренние и внешние. Он считает, что бывшие коллеги его оговорили под давлением в СИЗО КГБ.

Бабарико утверждает, что невиновен, никогда не брал взяток. При этом он сомневается в объективности суда, видит давление властей.

«Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая [когда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах]. Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон», — сказал бывший банкир.

Как сообщалось ранее, речь Бабарико присутствующие в зале встретили аплодисментами. Судья пригрозил удалить всех из зала.

Далее Бабарико отказался отвечать на вопросы.

Суд отказал ему в перерыве для конфиденциальной встречи с адвокатом, уточнили в телеграм-канале Бабарико.