ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самая дорогая авария прошлой ночи в Минске: девушка разбила два Mercedes, в том числе флагманский S-Class W222

07.04.2021 11:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска рассказали о ночной аварии на улице Денисовской. Столкнулись два Mercedes, в том числе флагманский седан S-Class W222, один из автомобилей к тому же врезался в осветительную мачту. Пострадала водитель одного из авто, ее доставили в больницу. Ну и машины получили весьма значительные повреждения — «дорогая» авария, что и говорить.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь, авария произошла вскоре после полуночи.

— По предварительной информации, водитель Mercedes двигалась по улице Денисовской со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Аэродромной. При повороте направо, на улицу Маяковского, она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем той же марки, после чего врезалась в осветительную мачту. В результате ДТП пострадала водитель Mercedes, ее доставили в медицинское учреждение для осмотра, — рассказали в Госавтоинспекции.

Самая дорогая авария прошлой ночи в Минске: девушка разбила два Mercedes, в том числе флагманский S-Class W222

Самая дорогая авария прошлой ночи в Минске: девушка разбила два Mercedes, в том числе флагманский S-Class W222

По факту происшествия проводится проверка.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минска рассказали о ночной аварии на улице Денисовской. Столкнулись два Mercedes, в том числе флагманский седан S-Class W222, один из автомобилей к тому же врезался в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Сколько веревочке ни виться, конец будет" Романчук прокомментировал негативный прогноз МВФ по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by