Самая дорогая авария прошлой ночи в Минске: девушка разбила два Mercedes, в том числе флагманский S-Class W222

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска рассказали о ночной аварии на улице Денисовской. Столкнулись два Mercedes, в том числе флагманский седан S-Class W222, один из автомобилей к тому же врезался в осветительную мачту. Пострадала водитель одного из авто, ее доставили в больницу. Ну и машины получили весьма значительные повреждения — «дорогая» авария, что и говорить.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь, авария произошла вскоре после полуночи.

— По предварительной информации, водитель Mercedes двигалась по улице Денисовской со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Аэродромной. При повороте направо, на улицу Маяковского, она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем той же марки, после чего врезалась в осветительную мачту. В результате ДТП пострадала водитель Mercedes, ее доставили в медицинское учреждение для осмотра, — рассказали в Госавтоинспекции.









По факту происшествия проводится проверка.

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