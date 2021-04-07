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Появилась петиция с требованием переименовать проспект Независимости в проспект Сталина. Ее подписали 4 человека

07.04.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сайте petitions.by 30 марта появилась петиция, призывающая переименовать проспект Независимости в проспект Сталина. За время ее существования на сайте ее подписали всего 4 человека.

Авторы петиции были весьма настойчивы в своем заявлении: «Настоящим обращением требуем вернуть главной магистральной улице Минска прежнее название — проспект Сталина, позорно утраченное вследствие политики по развенчанию культа личности Сталина, последовавшей после лживого, на наш взгляд, доклада Н. С. Хрущёва на закрытом заседании XX съезда КПСС».

Увы, оказалось не очень убедительно. Сбор подписей закончился 6 апреля, а их количество не добралось даже до двузначного числа. После этого ее должны были отправить в Минский городской исполнительный комитет.

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Теги: Минск
 
 
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На сайте petitions.by 30 марта появилась петиция, призывающая переименовать проспект Независимости в проспект Сталина. За время ее существования на сайте ее подписали...
 
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