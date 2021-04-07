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Появилась петиция с требованием переименовать проспект Независимости в проспект Сталина. Ее подписали 4 человека
Источник материала: Onliner
На сайте petitions.by 30 марта
Авторы петиции были весьма настойчивы в своем заявлении: «Настоящим обращением требуем вернуть главной магистральной улице Минска прежнее название — проспект Сталина, позорно утраченное вследствие политики по развенчанию культа личности Сталина, последовавшей после лживого, на наш взгляд, доклада Н. С. Хрущёва на закрытом заседании XX съезда КПСС».
Увы, оказалось не очень убедительно. Сбор подписей закончился 6 апреля, а их количество не добралось даже до двузначного числа. После этого ее должны были отправить в Минский городской исполнительный комитет.
Как вам идея назвать проспект Независимости проспектом Сталина?
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