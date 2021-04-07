Zoom запретила продавать доступ к сервису госучреждениям России и СНГ

Источник материала: Onliner

Компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, сообщает «Коммерсант». Это следует из письма дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта.

Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил «Коммерсанту» подлинность письма, отметив, что требования Zoom касаются не только РФ, но и стран СНГ. При этом работа по действующим контрактам продолжится.

Согласно оценкам экспертов, доля России в выручке Zoom может составлять около 1%, что не является критичным для компании. При этом местный рынок считается «токсичным», другой причиной ухода называют сложности с соблюдением законодательства.

Некоторые участники российского рынка считают, что на замену западным сервисам могут прийти местные.