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В Бешенковичах от грязной воды в клинику попали 29 человек / pixabay.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госпитализированных «жертв грязной воды» в Бешенковичах — уже 29 человек Медики обнаружили у заболевших наровирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что госпитализированы были 25 человек — 20 детей и пятеро взрослых.5 апреля были проведены повторные работы по дезинфекции водопроводных сетей в школе №1 и детском саду №6. Санслужба продолжает мониторинг качества воды. Как заявила главный санитарный врач района Нина Карпушенко, вирусов в воде не выявлено, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям.Медики обнаружили у заболевших наровирусную инфекцию. Поскольку сейчас в воде ее нет, то распространение инфекции, по их мнению, происходит контактно-бытовым и воздушно-капельным путями.Авария в водопроводных сетях Бешенковичей произошла в ночь с 29 на 30 марта, была временно остановлена станция обезжелезивания воды. Проверкой инцидента занялся Следственный комитет.