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Госпитализированных «жертв грязной воды» в Бешенковичах — уже 29 человек

07.04.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Госпитализированных «жертв грязной воды» в Бешенковичах — уже 29 человек
В Бешенковичах от грязной воды в клинику попали 29 человек / pixabay.com
В результате потребления грязной воды в Бешенковичах были госпитализированы 29 человек. 25 из них уже выписаны. По состоянию на 6 апреля в стационаре Бешенковичской центральной районной больницы оставались четыре ребенка, их состояние удовлетворительное, пишет районная газета «Зара».

Ранее сообщалось, что госпитализированы были 25 человек — 20 детей и пятеро взрослых.

5 апреля были проведены повторные работы по дезинфекции водопроводных сетей в школе №1 и детском саду №6. Санслужба продолжает мониторинг качества воды. Как заявила главный санитарный врач района Нина Карпушенко, вирусов в воде не выявлено, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Медики обнаружили у заболевших наровирусную инфекцию. Поскольку сейчас в воде ее нет, то распространение инфекции, по их мнению, происходит контактно-бытовым и воздушно-капельным путями.

Авария в водопроводных сетях Бешенковичей произошла в ночь с 29 на 30 марта, была временно остановлена станция обезжелезивания воды. Проверкой инцидента занялся Следственный комитет.
 
 
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Медики обнаружили у заболевших наровирусную инфекцию.
 
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