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«Беларуськалий» получит страховку от политических рисков
Источник материала: UDF
«Беларуськалий» получит страховку от политических рисков / Еврорадио
Соответствующее распоряжение издал Совмин в своем постановлении №192 от 5 апреля 2021 года.
Речь в нем идет о контракте, заключенном с Бразилией.
«Беларуськалий» — один из основных поставщиков валюты в страну. После того как руководство предприятия стало увольнять бастующих, на партнеров «Беларуськалия» началось давление международного сообщества. Компания Yara неоднократно обращала внимание «Беларуськалия» на положение с правами человека и на ситуацию с уволенными забастовщиками.
Что касается контракта с Бразилией, то, как пишет ТГ-канал «Экономика по-белорусски», в 2020 году эта страна возглавила топ импортеров белорусского хлоркалия. Белорусский экспорт в Бразилию составил 522 миллиона долларов против 320,7 миллиона долларов в Китай и 290 миллионов долларов в Индию. В общем экспорте доля Бразилии достигла 21,6%.
Постановление Совмина
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Соответствующее распоряжение издал Совмин в своем постановлении №192 от 5 апреля 2021 года.
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