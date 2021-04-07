ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Благовещение 2021: история праздника, приметы и запреты этого дня

07.04.2021 11:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Благовещение 2021: история праздника, приметы и запреты этого дня
Фото: Pixabay
Благовещение Пресвятой Богородицы православные отмечают 7 апреля. В этом году праздник выпадает на среду. Историю большого праздника, все приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.

По преданию в этот светлый праздник архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие (благую весть) о том, что она скоро родит Спасителя. Именно поэтому от 7 января (Рождества Христова) этот день отделяет ровно девять месяцев.

В этот день, всем, кто придерживается строгих правил Великого поста, разрешается послабление диеты. Можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина.

Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве, означающий благую весть о приближающемся освобождении народа от греха. Есть поверье, что, как и в Пасху, в этот день грешников не мучают в аду.

На Благовещение наши предки ходили в церковь освящать семена и саженцы, которые после праздника высаживали в землю. Урожай, полученный с них, считался благословенным. Сразу же после Благовещения можно было проводить весенне-полевые работы, ведь сам Господь "открывает" землю для сева.

На Благовещение есть одна очень красивая традиция - выпускать голубей. Ее корни уходят глубоко в древность, еще в дохристианские времена. Ранее это действие было связано с культом солнца и возвращением птиц. Позднее данный обычай приобрел религиозное содержание: голубь символизирующий душу, вылетая из клетки, освобождается от всех грехов и летит навстречу божьему свету, надеясь на спасение.

Главные приметы на Благовещение:



Если на Благовещение ночь теплая - весна будет дружная;

Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху;

Благовещение без ласточек - холодная весна;

Если в этот день дождь - родится рожь;

Если на Благовещение ветер холодный - лето будет холодное, а если теплый - лето будет теплое.

Что нельзя делать в Благовещение:


На Благовещение запрещен труд на земле и обрезание деревьев.

В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи.

Отложите поездки, даже если они спланированы загодя.

Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать.

Не стоит до вечера готовить еду.

Что нужно сделать на Благовещение


Стоит посетить храм. Однако с учетом эпидемической обстановки – от этого можно отказаться.

Тем, кто не смог посетить храм, нужно дома отложить все дела и посвятить время духовному просвещению, читать Библию и петь псалмы.

Провести время с семьей и близкими людьми, в одиночестве в этот день пребывать не следует, иначе так весь год пройдет.

Заготовить специальную благовещенскую соль.

Несмотря на то, что идет пост, в этот день верующие могут позволить себе блюда из рыбы с добавлением растительного масла, например, кулебяку.

Покормить бездомных животных и оказать помощь тем, кто в этом нуждается.

Сделать запасы золы из печи.

Выпустить на свободу птиц, особенно голубей, чтобы они донесли ангелам-хранителям весть о добрых делах верующих.

Кстати, молодые девушки в этот день гадали на ближайшее будущее. Они искали на земле веточку, загадывали желание и клали ее под подушку. Если с утра веточка была сломанной, значит, желание должно сбыться, а если целой, то нет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если на Благовещение ветер холодный - лето будет холодное, а если теплый - лето будет теплое.
 
Новости дня
Новости разные
 
И тут облом: Украина сократила покупку белорусского электричества в 5,4 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by