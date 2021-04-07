|
Благовещение 2021: история праздника, приметы и запреты этого дня
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
По преданию в этот светлый праздник архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие (благую весть) о том, что она скоро родит Спасителя. Именно поэтому от 7 января (Рождества Христова) этот день отделяет ровно девять месяцев.
В этот день, всем, кто придерживается строгих правил Великого поста, разрешается послабление диеты. Можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина.
Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве, означающий благую весть о приближающемся освобождении народа от греха. Есть поверье, что, как и в Пасху, в этот день грешников не мучают в аду.
На Благовещение наши предки ходили в церковь освящать семена и саженцы, которые после праздника высаживали в землю. Урожай, полученный с них, считался благословенным. Сразу же после Благовещения можно было проводить весенне-полевые работы, ведь сам Господь "открывает" землю для сева.
На Благовещение есть одна очень красивая традиция - выпускать голубей. Ее корни уходят глубоко в древность, еще в дохристианские времена. Ранее это действие было связано с культом солнца и возвращением птиц. Позднее данный обычай приобрел религиозное содержание: голубь символизирующий душу, вылетая из клетки, освобождается от всех грехов и летит навстречу божьему свету, надеясь на спасение.
Главные приметы на Благовещение:
Если на Благовещение ночь теплая - весна будет дружная;
Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху;
Благовещение без ласточек - холодная весна;
Если в этот день дождь - родится рожь;
Если на Благовещение ветер холодный - лето будет холодное, а если теплый - лето будет теплое.
Что нельзя делать в Благовещение:
На Благовещение запрещен труд на земле и обрезание деревьев.
В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи.
Отложите поездки, даже если они спланированы загодя.
Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать.
Не стоит до вечера готовить еду.
Что нужно сделать на Благовещение
Стоит посетить храм. Однако с учетом эпидемической обстановки – от этого можно отказаться.
Тем, кто не смог посетить храм, нужно дома отложить все дела и посвятить время духовному просвещению, читать Библию и петь псалмы.
Провести время с семьей и близкими людьми, в одиночестве в этот день пребывать не следует, иначе так весь год пройдет.
Заготовить специальную благовещенскую соль.
Несмотря на то, что идет пост, в этот день верующие могут позволить себе блюда из рыбы с добавлением растительного масла, например, кулебяку.
Покормить бездомных животных и оказать помощь тем, кто в этом нуждается.
Сделать запасы золы из печи.
Выпустить на свободу птиц, особенно голубей, чтобы они донесли ангелам-хранителям весть о добрых делах верующих.
Кстати, молодые девушки в этот день гадали на ближайшее будущее. Они искали на земле веточку, загадывали желание и клали ее под подушку. Если с утра веточка была сломанной, значит, желание должно сбыться, а если целой, то нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если на Благовещение ветер холодный - лето будет холодное, а если теплый - лето будет теплое.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)